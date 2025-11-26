Розвідка: Кремль планує масштабне подорожчання пального в Росії

Галузеві об'єднання прогнозують підвищення цін на 15–17 % у 2026–2027 роках.

Російський уряд планує відмовитися від прив’язки роздрібних цін на пальне до споживчої інфляції та перейти на композитний індекс ціноутворення.

Про це розповідають у Службі зовнішньої розвідки України.

"Зміна механізму ціноутворення зумовлена зростанням дисбалансів: виходом з ладу енергетичних об’єктів, різницею між ринковими гуртовими цінами та адміністративно стриманим роздрібом, а також санкційними обмеженнями щодо обладнання для НПЗ", – ідеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що композитний індекс враховуватиме зростання витрат у паливній галузі, включно зі збільшенням заробітних плат та мінімальної оплати праці (284,3 дол. у 2025 році), підвищенням акцизів, податкового навантаження, ставок кредитування, тарифів ЖКГ та транспортних витрат, а також подорожчанням ремонту та модернізації НПЗ.

"Це означає фактичне згортання неофіційної практики, за якої бензин не мав дорожчати швидше за інфляцію", – додають у СЗР.

Галузеві об’єднання, включно з "Паливним союзом росії", підтримують ініціативу та прогнозують підвищення цін на 15–17 % у 2026–2027 роках.

Перехід на композитний індекс фактично визнає провал політики російського уряду зі стримування цін та демонструє втрату можливості управляти ринком без ризику дефіциту. кремль обирає простіший шлях – перекласти зростання витрат на населення.