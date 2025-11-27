СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Венесуела скасувала права на польоти для шести авіакомпаній на тлі зростання напруженості з США

Країна звинуватила перевізників, що ті приєдналися "до дій державного тероризму".

Венесуела скасувала права на польоти для шести авіакомпаній на тлі зростання напруженості з США
Літак авіакомпанії Latam
Фото: EPA/UPG

Венесуела позбавила шість великих міжнародних авіакомпаній права виконувати рейси після того, як вони призупинили польоти до країни у відповідь на попередження Федерального авіаційного управління США (FAA).

Про це пише Reuters.

Цивільне авіаційне управління Венесуели відкликало дозволи Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines і Gol, заявивши в комюніке, що ці перевізники "приєдналися до дій державного тероризму, які просувають Сполучені Штати", в односторонньому порядку припинивши комерційні рейси.

FAA США минулого тижня попередило великі авіакомпанії про "потенційно небезпечну ситуацію" під час польотів над Венесуелою через погіршення безпекової ситуації та посилену військову активність у країні або навколо неї.Каракас заявив, що це попередження США не має повноважень над його повітряним простором.

Кілька міжнародних авіакомпаній останніми днями скасували рейси до Венесуели, проігнорувавши 48-годинний ультиматум Каракаса щодо поновлення польотів.

Iberia повідомила, що прагне відновити рейси до Венесуели, щойно будуть забезпечені повні умови безпеки.Air Europa та Plus Ultra також призупинили польоти, але їхніх дозволів не було відкликано.

  • Американські військові протягом кількох місяців перекидають сили в Карибський регіон на тлі погіршення відносин із Венесуелою, щоб боротися із "причетністю президента Ніколаса Мадуро до постачання незаконних наркотиків, які призвели до смертей американців". Мадуро заперечує ці звинувачення та заявляє, що президент США Дональд Трамп прагне усунути його від влади.
  • Нещодавно США визнали президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді членами іноземної терористичної організації. 
