США визнали президента Венесуели Мадуро членом іноземної терористичної організації

США визнають президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді членами іноземної терористичної організації.
Про це повідомляє CNN.
Мадуро та його союзників охарактеризували як “Картель де лос Солес”. На думку експертів, це є скоріш не описом організованої злочинної групи, як іноземної терористичної організації, а корумпованих урядовців.
“Тим не менш, посадовці адміністрації стверджують, що це визначення – один із найсерйозніших інструментів Держдепартаменту для боротьби з тероризмом – надасть США розширені військові можливості для ударів усередині Венесуели”, - йдеться у повідомленні.
Водночас уряд Венесуели у своїй заяві відхилив визначення картелю іноземною терористичною організацією, назвавши це “смішною вигадкою”.
“Цей новий маневр спіткає та ж доля, що й попередні та повторювані агресії проти нашої країни: провал”, – йдеться у заяві уряду Венесуели.
Нещодавно Венесуела оголосила “масштабну військову мобілізацію” після прибуття авіаносця США "Джеральд Форд" до Карибського моря.
- The New York Times писав раніше, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробила кілька варіантів військових дій у Венесуелі, у тому числі захоплення або ліквідацію Мадуро.