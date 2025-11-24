Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США визнали президента Венесуели Мадуро членом іноземної терористичної організації

Це ж стосується союзників Мадуро в уряді Венесуели.

США визнали президента Венесуели Мадуро членом іноземної терористичної організації
Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року
Фото: EPA/UPG

США визнають президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді членами іноземної терористичної організації.

Про це повідомляє CNN.

Мадуро та його союзників охарактеризували як “Картель де лос Солес”. На думку експертів, це є скоріш не описом організованої злочинної групи, як іноземної терористичної організації, а корумпованих урядовців.

“Тим не менш, посадовці адміністрації стверджують, що це визначення – один із найсерйозніших інструментів Держдепартаменту для боротьби з тероризмом – надасть США розширені військові можливості для ударів усередині Венесуели”, - йдеться у повідомленні.

Водночас уряд Венесуели у своїй заяві відхилив визначення картелю іноземною терористичною організацією, назвавши це “смішною вигадкою”.

“Цей новий маневр спіткає та ж доля, що й попередні та повторювані агресії проти нашої країни: провал”, – йдеться у заяві уряду Венесуели.
