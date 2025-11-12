Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

Венесуела оголосила “масштабну військову мобілізацію” після прибуття авіаносця США "Джеральд Форд" до Карибського моря

До складу угруповання США також входять два есмінці, командний корабель ППО, дев’ять авіаескадрилій і понад 4 000 моряків.

Венесуела оголосила “масштабну військову мобілізацію” після прибуття авіаносця США "Джеральд Форд" до Карибського моря
Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступає під час заходу в Каракасі

Венесуела заявила про початок «масштабної мобілізації» сухопутних, повітряних, морських і резервних сил у відповідь на нарощування військової присутності США в Карибському регіоні

За словами міністра оборони Венесуели, навчання триватимуть до середи й проводяться за наказом президента Ніколаса Мадуро для посилення обороноздатності країни, передає CNN. 

Напередодні до зони відповідальності Південного командування США прибула авіаносна група на чолі з USS Gerald R. Ford — найбільшим військовим кораблем США. До складу угруповання входять два есмінці, командний корабель ППО, дев’ять авіаескадрилій і понад 4 000 моряків.

Вашингтон пояснює операцію боротьбою з наркотрафіком, однак Каракас розцінює її як спробу тиску на режим Мадуро. За оцінками, у регіоні нині перебуває близько 15 000 американських військових.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies