Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСвіт

Найдовший шатдаун завершено: Трамп підписав закон про фінансування уряду

Демократам не вдалося отримати гарантії, що принципова для них програма субсидіювання медичних страховок триватиме. 

Найдовший шатдаун завершено: Трамп підписав закон про фінансування уряду
Дональд Трамп підписав законопроєкт про бюджет
Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп у прямому ефірі підписав закон про фінансування уряду, чим завершив найдовший, 43-денний в країні шатдаун. Підписання він провів усього через кілька годин після того, як за документ проголосувала Палата представників, передає CNN.

Закон дозволяє виплачувати зарплати бюджетникам і відновити критично важливі продовольчі програми допомоги, якими користуються десятки мільйонів американців. Сам Трамп охарактеризував ухвалення бюджету як "перемогу" на демократами. 

Він вважає, що це – чіткий сигнал того, що "ми ніколи не піддамося вимаганням, тому що саме цим це й було, вони намагалися вимагати". 

Ухвалити фінансування вдалося завдяки тому, що восьмеро сенаторів-демократів пішли всупереч партійній лінії і проголосували за законопроєкт. У Палаті представників голосів вистачило б силами самих лише республіканців, але й там його підтримали шестеро представників Демократичної партії.

Демократи вимагали продовжити субсидіювання на медичну програму – так звану Obamacare. У разі її скасування, як вони побоюються, вартість медичних страховок для американців може значно зрости. Але єдине, чого вдалося досягнути на переговорах протягом 43-денного шатдауну – це те, що в Сенаті на початку грудня проведуть з приводу цього голосування, що не означає позитивного підсумку. 

"Ця боротьба не закінчена. Ми тільки починаємо. Десятки мільйонів американців ризикують не мати змоги дозволити собі звернутися до лікаря, коли їм це потрібно", – заявив провідний демократ Палати представників Хакім Джеффріс перед голосуванням. 

  • Шатдаун загрожував вплинути і на військових США за межами країни. На тлі затяжного браку фінансування американським військовим у Німеччині радили звертатися до так званих банків їжі, аби отримати безкоштовні продукти, розраховані на нужденних. Був ризик того, що вони не отримають зарплату за листопад, а за жовтень їх фінансували з резерву.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies