Найдовший шатдаун завершено: Трамп підписав закон про фінансування уряду

Демократам не вдалося отримати гарантії, що принципова для них програма субсидіювання медичних страховок триватиме.

Президент США Дональд Трамп у прямому ефірі підписав закон про фінансування уряду, чим завершив найдовший, 43-денний в країні шатдаун. Підписання він провів усього через кілька годин після того, як за документ проголосувала Палата представників, передає CNN.

Закон дозволяє виплачувати зарплати бюджетникам і відновити критично важливі продовольчі програми допомоги, якими користуються десятки мільйонів американців. Сам Трамп охарактеризував ухвалення бюджету як "перемогу" на демократами.

Він вважає, що це – чіткий сигнал того, що "ми ніколи не піддамося вимаганням, тому що саме цим це й було, вони намагалися вимагати".

Ухвалити фінансування вдалося завдяки тому, що восьмеро сенаторів-демократів пішли всупереч партійній лінії і проголосували за законопроєкт. У Палаті представників голосів вистачило б силами самих лише республіканців, але й там його підтримали шестеро представників Демократичної партії.

Демократи вимагали продовжити субсидіювання на медичну програму – так звану Obamacare. У разі її скасування, як вони побоюються, вартість медичних страховок для американців може значно зрости. Але єдине, чого вдалося досягнути на переговорах протягом 43-денного шатдауну – це те, що в Сенаті на початку грудня проведуть з приводу цього голосування, що не означає позитивного підсумку.

"Ця боротьба не закінчена. Ми тільки починаємо. Десятки мільйонів американців ризикують не мати змоги дозволити собі звернутися до лікаря, коли їм це потрібно", – заявив провідний демократ Палати представників Хакім Джеффріс перед голосуванням.