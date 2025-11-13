Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

США визнали терористичними чотири групи “Антифа”

Йдеться про групи в Італії, Німеччині та Греції.

Держдепартамент, ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua

США оголосили терористичними чотири “Антифа” групи в Італії, Німеччині та Греції.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Зазначається, що Держдепартамент визнав німецьку “Антифа Ост” та три інші групи глобальними терористами в межах протистояння кампанії політичного насильства, яку проводить “Антифа”.

“Групи, пов'язані з цим рухом, дотримуються революційних анархістських або марксистських ідеологій, включаючи антиамериканізм, “антикапіталізм” та антихристиянство, використовуючи їх для підбурювання та виправдання насильницьких нападів усередині країни та за кордоном”, - наголосили в Держдепартаменті.

США анонсували використання всіх доступних інструментів для захисту своєї національної безпеки та громадської безпеки. Також Сполучені Штати відмовлятимуть у фінансуванні та ресурсах терористам, зокрема, атакуючи інші групи “Антифа” по всьому світу.
