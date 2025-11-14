Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

Ізраїль отримав тіло ще одного загиблого заручника від ХАМАС, ще 3 тіла досі залишаються у терористів

Мені Годард жив у кібуці біля кордону з Газою і був убитий під час рейду ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Ізраїль отримав тіло ще одного загиблого заручника від ХАМАС, ще 3 тіла досі залишаються у терористів
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Офіс прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу повідомив, що Ізраїль отримав тіло загиблого заручника Мені Годарда від палестинських бойовиків у Газі через Червоний Хрест, пише Reuters.

Годард жив у кібуці біля кордону з Газою і був убитий під час рейду ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, після чого його тіло було вивезене до Гази. На момент смерті йому було 73 роки, і офіційно його загибель підтвердили 8 грудня 2023 року.

Після того як тіло передали Ізраїлю через Червоний Хрест, його відправили на експертизу. Менш ніж за три години фахівці підтвердили, що це тіло Годарда.

Тіла трьох інших заручників досі залишаються в Газі.

Згідно з умовами жовтневого перемир’я, ХАМАС звільнив усіх 20 живих заручників, які все ще перебували в Газі, в обмін на майже 2 000 палестинських ув’язнених та затриманих під час воєнних дій, яких утримував Ізраїль.

Угода також передбачала повернення останків 28 заручників в обмін на передачу останків 360 бойовиків.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies