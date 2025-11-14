Ізраїль отримав тіло ще одного загиблого заручника від ХАМАС, ще 3 тіла досі залишаються у терористів

Мені Годард жив у кібуці біля кордону з Газою і був убитий під час рейду ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Офіс прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу повідомив, що Ізраїль отримав тіло загиблого заручника Мені Годарда від палестинських бойовиків у Газі через Червоний Хрест, пише Reuters.

Годард жив у кібуці біля кордону з Газою і був убитий під час рейду ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, після чого його тіло було вивезене до Гази. На момент смерті йому було 73 роки, і офіційно його загибель підтвердили 8 грудня 2023 року.

Після того як тіло передали Ізраїлю через Червоний Хрест, його відправили на експертизу. Менш ніж за три години фахівці підтвердили, що це тіло Годарда.

Тіла трьох інших заручників досі залишаються в Газі.

Згідно з умовами жовтневого перемир’я, ХАМАС звільнив усіх 20 живих заручників, які все ще перебували в Газі, в обмін на майже 2 000 палестинських ув’язнених та затриманих під час воєнних дій, яких утримував Ізраїль.

Угода також передбачала повернення останків 28 заручників в обмін на передачу останків 360 бойовиків.