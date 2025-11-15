Кая Каллас: ЄС розпочав роботу над новим 20-м пакетом санкцій щодо Росії

Об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна “тіньового флоту”.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентка Європейської Комісії Кая Каллас

Європейський Союз розпочав роботу над новим 20-м пакетом санкцій щодо Росії за її війну проти України.

Про це повідомляє DW з посиланням на верховну представницю ЄС з зовнішньої та безпекової політики Каю Каллас.

"Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати", - сказала Каллас після зустрічі в Берліні з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими колегами.

Вона додала, що саме тому ЄС повинен “продовжувати тиснути на Росію санкціями".

Кая Каллас також високо оцінила останні санкції, запроваджені США щодо російських нафтових компаній.

"Санкції працюють ефективніше, коли їх доповнює підтримка міжнародних партнерів", - наголосила Каллас.

Втім, вона не надала жодних подробиць щодо майбутнього 20-го пакета санкцій. За даними євродипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до так званого російського тіньового флоту.