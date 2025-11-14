База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Греція веде переговори щодо купівлі з Ізраїлю зенітних та артилерійських систем для "купола" ПРО

Загалом хочуть придбати 36 артилерійських систем PULS і зенітні системи.

Греція веде переговори щодо купівлі з Ізраїлю зенітних та артилерійських систем для "купола" ПРО
Ракетна артилерійська система PULS
Фото: EPA/UPG

Греція веде переговори з Ізраїлем щодо купівлі сучасних ракетних систем, які будуть використані для створення купола протиракетної оборони.

Про це агентство Reuters повідомили два чиновники, обізнані з цим планом.

Афіни заявили, що до 2036 року витратять близько 28 мільярдів євро на модернізацію своїх збройних сил. Близько 3 мільярдів євро буде використано на створення багаторівневої системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками під назвою "Ахіллесів щит". Також планується закупівля нових винищувачів-невидимок, фрегатів та підводних човнів у США та Європи.

"Ми хочемо придбати 36 артилерійських систем PULS та зенітних систем для "Ахіллесового щита". Переговори з Ізраїлем активізуються наступного місяця", – сказав один з чиновників, додавши, що грецькі компанії забезпечать близько 25% проекту.

Вартість 36 реактивних артилерійських систем PULS ізраїльського виробництва Elbit  оцінюється в 650 мільйонів євро, сказав чиновник, додавши, що вони будуть використані для захисту східних кордонів Греції з Туреччиною.

Греція та Ізраїль за останні роки вони розпочали кілька спільних навчань і мають навчальний центр авіації на півдні Греції.

Греція, яка також використовує зенітно-ракетні комплекси Patriot американського виробництва, хоче замінити свої старіші російські ЗРК OSA, ТОР-М1 та С-300.

У 2024 році Греція висловила зацікавленість у купівлі зенітних та сучасних артилерійських систем у Ізраїлю, але військові операції Ізраїлю в Газі відклали переговори, сказав другий чиновник.
