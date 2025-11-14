США дали більше часу на продаж активів “Лукойла”

Міністерство фінансів Сполучених Штатів дало більше часу на продаж активів російської компанії “Лукойл”.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Управління з контролю за закордонними активами (OFAC) продовжило термін операцій для узгодження та укладання контрактів з продажу Lukoil International GmbH та пов'язаних з ним активів “Лукойла”. Термін продовжили до 13 грудня 2025 року.

Зазначається, що здійснення будь-якої такої угоди прямо залежить від отримання окремого дозволу від OFAC.

Також США дозволили до 29 квітня 2026 року операції з болгарськими юридичними особами російської компанії.

Що відбувається із санкціями щодо “Лукойла”

Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.

Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.