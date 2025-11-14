США дали більше часу на продаж активів “Лукойла”

Міністерство фінансів Сполучених Штатів дало більше часу на продаж активів російської компанії “Лукойл”.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Управління з контролю за закордонними активами (OFAC) продовжило термін операцій для узгодження та укладання контрактів з продажу Lukoil International GmbH та пов'язаних з ним активів “Лукойла”. Термін продовжили до 13 грудня 2025 року.
Зазначається, що здійснення будь-якої такої угоди прямо залежить від отримання окремого дозволу від OFAC.
Також США дозволили до 29 квітня 2026 року операції з болгарськими юридичними особами російської компанії.
Що відбувається із санкціями щодо “Лукойла”
Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.
Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.
Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".
Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.
- Депутати Народних зборів Болгарії подолали вето президента Румена Радева на зміни до закону про адміністративне регулювання діяльності, пов’язаної з нафтопродуктами. Рішення парламенту дозволить взяти “Лукойл” під державний контроль і продати для захисту активів від американських санкцій.
- Міністерство енергетики Румунії працює над створенням законодавства щодо активів, що належать російській компанії “Лукойл”, яка перебуває під санкціями США.
- Через санкції США “Лукойл” припиняє роботу в Молдові. Уряд Молдови готовий придбати активи російської компанії.