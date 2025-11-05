Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу"

Радев оскаржив норму, яка зобов'язує проводити такі угоди під контролем Держагентства національної безпеки. 

Президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу"
Президент Болгарії Румен Радев
Фото: EPA/UPG

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон про інвестиції, який регулює умови можливого продажу активів російської компанії "Лукойл" та був ухвалений парламентом 24 жовтня. 

Про це повідомила пресслужба президента.

Радев оскаржив норму, яка зобов'язує проводити такі угоди під контролем Держагентства національної безпеки та отримувати від нього письмовий висновок про допустимість продажу активів.

"Ухвалений закон ставить уряд у функціональну та оперативну залежність від Державного агентства національної безпеки, що конституційно неприпустимо", – зазначив президент і повернув закон на обговорення до парламенту.

Найбільший нафтопереробний завод Болгарії Lukoil Neftochim Burgas здатний щороку переробляти до 10 млн тонн нафти і забезпечує до 80% пального країни. "Лукойл" також управляє в країні 220 автозаправними станціями, 9 нафтобазами та бізнесом з бункерування морських та повітряних суден.
