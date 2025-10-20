З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі російської компанії "Лукойл"

Одна людина зазнала серйозних травм. 

У Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі російської компанії "Лукойл"
У румунському місті Плоєшть стався вибух на території нафтопереробного заводу Petrotel Lukoil, що належить російській компанії "Лукойл". Одна людина зазнала серйозних травм. 

Про це повідомляє Digi24 із посиланням на Інспекцію з надзвичайних ситуацій Прахови.

"Вибух не супроводжувався пожежею. Ми втрутилися з мобільною бригадою інтенсивної терапії для обстеження, лікування та транспортування 57-річного чоловіка, який був у свідомості, з черепно-лицевою травмою та травмою лівої нижньої кінцівки", - розповіли рятувальники. 

Потерпілого оперативно госпіталізували. 

Офіційні причини вибуху поки не оголошено. Представники румунських екстрених служб проводять перевірку обставин події та оцінюють можливі технічні порушення під час ремонтних робіт.
