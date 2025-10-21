Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Війна

Кабмін виділив з резервного фонду понад 6 млрд грн на зміцнення захисту критичної інфраструктури

Фото: Урядовий портал

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 6 млрд 9 млн грн з резервного фонду держбюджету для посилення обороноздатності держави та запобігання техногенним надзвичайним ситуаціям.

Кошти спрямують, зокрема, на будівництво захисних споруд об’єктів критичної інфраструктури — у паливно-енергетичному секторі, на залізничному транспорті (захист тягових підстанцій із напругою 110–150 кВ), а також у системах теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Згідно з розпорядженням:

  • 800,5 млн грн отримає Міністерство розвитку громад та територій для АТ «Українська залізниця»;
  • понад 5,2 млрд грн — обласні військові адміністрації за окремим розподілом.

Видатки здійснюватимуться на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду.

Обласні адміністрації мають упродовж одного дня після погодження з профільними міністерствами затвердити перелік енергетичних об’єктів, на яких проводитимуться роботи, а також протягом трьох днів — деталізований перелік витрат.

Мінрегіон затвердить аналогічні переліки для «Укрзалізниці».

Звіт про використання коштів усі розпорядники мають подати до 26 грудня 2025 року Міністерству економіки, Мінфіну та Державній казначейській службі.
