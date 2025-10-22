У Херсоні через артудар ворога постраждало літнє подружжя

Сьогодні, 22 жовтня, близько п’ятої ранку російська артилерія вдарила по Корабельному району Херсона. Постраждало літнє подружжя.
Про це розповіли у телеграмі ОВА.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарська споруда.
Постраждало літнє подружжя — 75-річна жінка та 78-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та контузії. Медики надали їм всю необхідну допомогу.
- Через російську агресію упродовж минулої доби на Херсонщині 14 людей дістали поранення. Ворог атакував 34 населені пункти області.