«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У Херсоні через артудар ворога постраждало літнє подружжя

Вони дістали вибухові травми та контузії. 

У Херсоні через артудар ворога постраждало літнє подружжя
Наслідки російської атаки
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Сьогодні, 22 жовтня, близько п’ятої ранку російська артилерія вдарила по Корабельному району Херсона. Постраждало літнє подружжя.

Про це розповіли у телеграмі ОВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарська споруда. 

Постраждало літнє подружжя — 75-річна жінка та 78-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та контузії. Медики надали їм всю необхідну допомогу.

  • Через російську агресію упродовж минулої доби на Херсонщині 14 людей дістали поранення. Ворог атакував 34 населені пункти області.
