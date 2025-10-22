У Херсоні через артудар ворога постраждало літнє подружжя

Вони дістали вибухові травми та контузії.

Сьогодні, 22 жовтня, близько п’ятої ранку російська артилерія вдарила по Корабельному району Херсона. Постраждало літнє подружжя.

Про це розповіли у телеграмі ОВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарська споруда.

Постраждало літнє подружжя — 75-річна жінка та 78-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та контузії. Медики надали їм всю необхідну допомогу.