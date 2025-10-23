Рютте: зброя на перші мільярди доларів за гроші союзників відправлена зі Сполучених Штатів до України

В Україну вже відправили зброю на кілька мільярдів доларів, яку придбали союзники у Сполучених Штатів.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, передає Суспільне.

Рютте запевнив, що європейські союзники збільшують витрати на забезпечення безпеки України "після довготривалого припинення вогню або мирної угоди".

"Я побачусь з президентом сьогодні пізніше. Ми обговоримо, як НАТО може допомогти в реалізації його ідеї щодо повного миру в Україні після його успіху в Газі", — сказав Рютте.

Під час зустрічі Рютте має намір представити Трампу 12-пунктний мирний план, розроблений Європою та Україною, яй передбачає припинення вогню на основі поточних ліній фронту, повернення депортованих дітей та обмін полоненими.

Цей план також містить гарантії безпеки для України, фонд відновлення після війни, чіткий шлях для України до вступу до ЄС, посилення економічного тиску на Росію та збільшення військової допомоги Києву.