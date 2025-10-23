Головне за четвер, 23 жовтня: понад 100 боєзіткнень, фінансова підтримка від ЄС

Бойові дії на Донеччині, 103 бойових зіткнення, ворожі обстріли, графіки відключень. Яким запам’ятається 1338-й день повномасштабної війни.

Наслідки влучання в Подільському районі Києва, 23 жовтня, 2025 року.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 жовтня відбулося 103 бойові зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень (31) - на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 жовтня – в новині.

Генштаб також підтвердив ураження нафтопереробного заводу “Рязанський” та складу боєприпасів біля населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. Ударів завдали сьогодні уночі.

“Рязанський” – один найбільших у центральній частині Росії НПЗ. Його потужності передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів.

Сьогодні, 23 жовтня, відбулися репатріаційні заходи, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

24 жовтня в окремих регіонах України застосовуватимуться графіки відключення світла, попередило Укренерго.

Графіки погодинних відключень діятимуть упродовж 7.00-23.00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Також обмежуватимуть у цей час потужність і для промислових споживачів.

«Причина запровадження обмежень — наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - пояснило Укренерго.

Кабмін виділяє 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону в Україні, повідомила глава українського уряду Юлія Свириденко.

"Це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток", — наголосила очільниця уряду.

Закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Брюсселі заявив, що Європейський Союз продовжить фінансову підтримку України у 2026–2027 роках, пише Укрінформ.

Президент підкреслив, що така допомога є ключовою для стабільності української економіки та свідчить про непохитну солідарність ЄС із Україною в умовах триваючої війни.

Лідери ЄС підбили підсумки роботи, спрямованої на підвищення обороноздатності Європи до 2030 року, і домовилися працювати над посиленням позицій блоку.

Як ідеться у висновках саміту лідерів ЄС, оприлюднених на сайті Євроради, Рада заявила про намір рішуче підвищити оборонну готовність блоку до 2030 року, щоб забезпечити здатність ЄС діяти автономно та координовано перед сучасними та майбутніми загрозами.

Лідери ЄС наголосили, що війна Росії проти України становить екзистенційну загрозу для європейської та глобальної безпеки.

Докладніше – в новині.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Левітт зазначила, що зустріч Трампа і Сі відбудеться в місті Пусан у Південній Кореї під час саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Очікується, що лідери країн зустрінуться 30 жовтня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

