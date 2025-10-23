Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Рязанський" і складу в Бєлгородській області

Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу “Рязанський” та складу боєприпасів біля населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. Ударів завдали сьогодні уночі.

“Рязанський” – один найбільших у центральній частині Росії НПЗ. Його потужності передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів.

“Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій”, – повідомили військові.

У результаті удару по складу в Бєлгородській області, за даними Генштабу, ціль знищена. Була детонація і вибухи.