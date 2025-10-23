З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Рязанський" і складу в Бєлгородській області

На складі були вибухи. 

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Рязанський" і складу в Бєлгородській області
Фото: EPA/UPG

Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу “Рязанський” та складу боєприпасів біля населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. Ударів завдали сьогодні уночі.

“Рязанський” – один найбільших у центральній частині Росії НПЗ. Його потужності передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. 

“Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій”, – повідомили військові.

У результаті удару по складу в Бєлгородській області, за даними Генштабу, ціль знищена. Була детонація і вибухи. 

  • Рязанський НПЗ уже не вперше зустрічається з українськими засобами ураження. Сили оборони атакують енергетичні об'єкти ворога у відповідь на його удари, а також заради зниження спроможностей армії окупантів і можливостей фінансування продовження війни. 
