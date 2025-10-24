Сьогодні, 24 жовтня, близько 7:30 окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. За оновленими даними станом на 09:45 кількість постраждалих становить 14. Одна жінка загинула.

На момент атаки вона перебувала у авто. Серед поранених – 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя, розповів начальник ОВА Олександр Прокудін.

Підлітка госпіталізували.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

Фото: Херсонська ОВА Наслідки російського обстрілу

Вчора через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 – дістали поранення.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Ромашкове, Зорівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Інгулець, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Новоолександрівка, Золота Балка, Осокорівка, Новорайськ, Костирка, Монастирське, Дудчани, Львове, Одрадокам'янка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Фото: Херсонська ОВА Наслідки російського обстрілу

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 20 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватні підприємства та автомобілі.