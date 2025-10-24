У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці у Херсоні через обстріл загинула людина, 14 поранені. Вчора у області загинули двоє людей (оновлено)

Хлопець у лікарні. 

Вранці у Херсоні через обстріл загинула людина, 14 поранені. Вчора у області загинули двоє людей (оновлено)
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні, 24 жовтня, близько 7:30 окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. За оновленими даними станом на 09:45 кількість постраждалих становить 14. Одна жінка загинула. 

На момент атаки вона перебувала у авто. Серед поранених – 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя, розповів начальник ОВА Олександр Прокудін.

Підлітка госпіталізували. 

Внаслідок ворожих ударів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 

Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА
Наслідки російського обстрілу

Вчора через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 – дістали поранення. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Ромашкове, Зорівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Інгулець, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Новоолександрівка, Золота Балка, Осокорівка, Новорайськ, Костирка, Монастирське, Дудчани, Львове, Одрадокам'янка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА
Наслідки російського обстрілу

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватні підприємства та автомобілі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies