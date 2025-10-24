Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку відбулось 37 боєзіткнень

З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку відбулось 37 боєзіткнень

Активні бойові дії тривали і на Олександрівському напрямку.

Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку відбулось 37 боєзіткнень
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 24 жовтня відбулося 121 бойове зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загарбники завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 81 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3502 дронів-камікадзе та здійснили 3523 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав трьох авіаударів, при цьому скинув шість керованих авіабомб, здійснив 174 обстріли, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного, наразі одна атака триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися в районах Серебрянки та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Виїмки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 37 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 97 окупантів, з яких 60 — безповоротно. Наші захисники знищили одиницю автомобільної техніки та 11 безпілотних літальних апаратів. Окрім цього, українські захисники уразили танк, артилерійську систему, автомобіль та вісім укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагалися просунутися поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат.

Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно протидіють ворогу.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies