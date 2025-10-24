У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Світ

Начальник штабу сухопутних військ Франції заявив про готовність “розгорнути сили для України”

Йдеться про розгортання сил в рамках гарантій безпеки.

Начальник штабу сухопутних військ Франції заявив про готовність “розгорнути сили для України”
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шиль розповів про готовність розгорнути сили в рамках гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє BFMTV.

“Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це необхідно на благо України”, – заявив П’єр Шиль під час слухань перед членами Комітету оборони Національних зборів.

Він запевнив, що сухопутні війська готова одночасно керувати “трьома тривогами”, включаючи потенційне розгортання в Україні. 

Він згадав “національний рівень надзвичайного стану” з “7 000 солдатів, готовими до розгортання, з часом готовності від 12 годин до п'яти днів, зокрема для національних суверенних місій”, та “перший рівень готовності НАТО”, ARF 2026, який буде “структурним”.
