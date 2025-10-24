Начальник штабу сухопутних військ Франції заявив про готовність “розгорнути сили для України”

Йдеться про розгортання сил в рамках гарантій безпеки.

Начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шиль розповів про готовність розгорнути сили в рамках гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє BFMTV.

“Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це необхідно на благо України”, – заявив П’єр Шиль під час слухань перед членами Комітету оборони Національних зборів.

Він запевнив, що сухопутні війська готова одночасно керувати “трьома тривогами”, включаючи потенційне розгортання в Україні.

Він згадав “національний рівень надзвичайного стану” з “7 000 солдатів, готовими до розгортання, з часом готовності від 12 годин до п'яти днів, зокрема для національних суверенних місій”, та “перший рівень готовності НАТО”, ARF 2026, який буде “структурним”.