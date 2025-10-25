Частину колекції ювелірних виробів Лувру перевезли до Банку Франції

Перевезли цінності, як із галереї Аполлона, яку пограбували, так і інші ювелірні вироби з інших частин музею.

Частину колекції ювелірних виробів Лувру з міркувань безпеки вранці у п’ятницю, 24 жовтня, перевезли до сховищ Банку Франції.

Про це пише RTL із посиланням на джерела.

Перевозили цінності непомітно, але із підвищеними заходами безпеки. Частину колекції ювелірних виробів Лувру під ескортом моторизованих підрозділів Поліції префектури Парижа перевезли на 300 метрів – від вітрин найбільшого музею світу до сейфів Банку Франції.

Зазначається, що "держава та адміністрація музею, здається, вирішили не ризикувати до завершення оцінки можливих прогалин у системі безпеки".

Точний перелік предметів, що були перевезені, невідомий, але, за інформацією джерел видання, ідеться як про коштовності, що експонувалися у як галереї Аполлона, яку пограбували, так і про інші ювелірні вироби з інших частин музею.

Усі ювелірні вироби доставили у головне сховище національного банку. Воно розташоване на глибині 26 метрів, де зберігається 90% золотих резервів Франції. За словами джерел, близьких до справи, таке перевезення є надзвичайним заходом. У сховищах Банку Франції вже кілька років перебувають також цінні "Щоденники Леонардо да Вінчі", оцінені більш ніж у 600 млн євро.

Розслідування пограбування 19 жовтня веде Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB) Паризької регіональної дирекції судової поліції (DRPJ) спільно з Офісом із боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OCBC). Правоохоронцям досі не вдалося вийти на слід чотирьох членів озброєного угруповання.

Згідно з інформацією прокурора Парижа, зараз аналізується понад 150 слідів (відбитки, ДНК тощо), зібраних криміналістами на місці злочину.