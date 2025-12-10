Лідер французьких ультраправих заявив, що йому не потрібна допомога Трампа

Жордан Барделла зазначив, що йому не подобається васальна залежність і не потрібен старший брат

Лідер французької ультраправої партії “Національне об'єднання” Жордан Барделла заявив, що йому не потрібна допомога президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав у інтерв’ю The Telegraph, пише Європейська правда.

Політична сила Барделли прагне до президентства у 2027 році.

Занепокоєння щодо потенційного втручання США в політику європейських ультраправих сил різко зросло після публікації минулого тижня стратегії національної безпеки США, в якій Вашингтон виступив за “розвиток опору” з метою посилення націоналістичного руху в Європі.

“Я француз, тому мені не подобається васальна залежність, і мені не потрібен старший брат, такий як Трамп, щоб вирішувати долю моєї країни”, – сказав Барделла.

Барделла загалом погоджується з антимігрантською позицією Трампа, викладеною в стратегії, але з обережністю ставиться до прямого втручання США у політику своєї країни. Опитування показують, що у Франції Трамп дуже непопулярний.

“Це правда, що масова імміграція та недбалість наших лідерів... сьогодні порушують баланс сил у європейських суспільствах”, – сказав французький політик.

Інтерв'ю Барделла відбулося під час поїздки до Лондона, де він зустрівся з лідером партії Reform UK Найджелом Фараджем, який колись пов'язав партію Барделла з “упередженнями та антисемітизмом”.