Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСвіт

Лідер французьких ультраправих заявив, що йому не потрібна допомога Трампа

Жордан Барделла зазначив, що йому не подобається васальна залежність і не потрібен старший брат

Лідер французьких ультраправих заявив, що йому не потрібна допомога Трампа
Лідер французької ультраправої партії “Національне об'єднання” Жордан Барделла
Фото: EPA/UPG

Лідер французької ультраправої партії “Національне об'єднання” Жордан Барделла заявив, що йому не потрібна допомога президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав у інтерв’ю The Telegraph, пише Європейська правда.

Політична сила Барделли прагне до президентства у 2027 році.

Занепокоєння щодо потенційного втручання США в політику європейських ультраправих сил різко зросло після публікації минулого тижня стратегії національної безпеки США, в якій Вашингтон виступив за “розвиток опору” з метою посилення націоналістичного руху в Європі.

“Я француз, тому мені не подобається васальна залежність, і мені не потрібен старший брат, такий як Трамп, щоб вирішувати долю моєї країни”, – сказав Барделла.

Барделла загалом погоджується з антимігрантською позицією Трампа, викладеною в стратегії, але з обережністю ставиться до прямого втручання США у політику своєї країни. Опитування показують, що у Франції Трамп дуже непопулярний.

“Це правда, що масова імміграція та недбалість наших лідерів... сьогодні порушують баланс сил у європейських суспільствах”, – сказав французький політик.

Інтерв'ю Барделла відбулося під час поїздки до Лондона, де він зустрівся з лідером партії Reform UK Найджелом Фараджем, який колись пов'язав партію Барделла з “упередженнями та антисемітизмом”.

  • Минулого тижня на сайті Білого дому була опублікована нова Стратегія національної безпеки, згідно із якою Штати планують зберегти більшу військову присутність у Західній півкулі в майбутньому для боротьби з міграцією, наркотиками та зростанням ворожих держав у регіоні.
  • Попри це Європа залишається незамінним стратегічним і культурним партнером США, важливим для світової економіки та наукового прогресу. Америка прагне підтримувати демократію та свободу в Європі, а також посилювати вплив патріотичних сил, що виступають за зміну нинішнього політичного курсу. США вважають Європу близьким емоційним та історичним партнером і зацікавлені у сильних, впевнених і демократичних союзниках.
  • Широка політика США щодо Європи включає відновлення стабільності у відносинах із Росією, підтримку європейської оборонної самостійності та розвиток стійкості окремих держав до внутрішніх криз. Вашингтон прагне розширювати доступ американських товарів на європейські ринки та забезпечувати справедливі умови для бізнесу. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies