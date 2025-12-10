Лідер французької ультраправої партії “Національне об'єднання” Жордан Барделла заявив, що йому не потрібна допомога президента США Дональда Трампа.
Про це він сказав у інтерв’ю The Telegraph, пише Європейська правда.
Політична сила Барделли прагне до президентства у 2027 році.
Занепокоєння щодо потенційного втручання США в політику європейських ультраправих сил різко зросло після публікації минулого тижня стратегії національної безпеки США, в якій Вашингтон виступив за “розвиток опору” з метою посилення націоналістичного руху в Європі.
“Я француз, тому мені не подобається васальна залежність, і мені не потрібен старший брат, такий як Трамп, щоб вирішувати долю моєї країни”, – сказав Барделла.
Барделла загалом погоджується з антимігрантською позицією Трампа, викладеною в стратегії, але з обережністю ставиться до прямого втручання США у політику своєї країни. Опитування показують, що у Франції Трамп дуже непопулярний.
“Це правда, що масова імміграція та недбалість наших лідерів... сьогодні порушують баланс сил у європейських суспільствах”, – сказав французький політик.
Інтерв'ю Барделла відбулося під час поїздки до Лондона, де він зустрівся з лідером партії Reform UK Найджелом Фараджем, який колись пов'язав партію Барделла з “упередженнями та антисемітизмом”.
- Минулого тижня на сайті Білого дому була опублікована нова Стратегія національної безпеки, згідно із якою Штати планують зберегти більшу військову присутність у Західній півкулі в майбутньому для боротьби з міграцією, наркотиками та зростанням ворожих держав у регіоні.
- Попри це Європа залишається незамінним стратегічним і культурним партнером США, важливим для світової економіки та наукового прогресу. Америка прагне підтримувати демократію та свободу в Європі, а також посилювати вплив патріотичних сил, що виступають за зміну нинішнього політичного курсу. США вважають Європу близьким емоційним та історичним партнером і зацікавлені у сильних, впевнених і демократичних союзниках.
- Широка політика США щодо Європи включає відновлення стабільності у відносинах із Росією, підтримку європейської оборонної самостійності та розвиток стійкості окремих держав до внутрішніх криз. Вашингтон прагне розширювати доступ американських товарів на європейські ринки та забезпечувати справедливі умови для бізнесу.