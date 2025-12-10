Вищий суд Відня остаточно заблокував екстрадицію Фірташа до США

Вищий земельний суд Відня підтвердив остаточне рішення суду нижчої інстанції, яким відмовив у видачі до США українського бізнесмена Дмитра Фірташа, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Der Standard.
У суді наголосили, що апеляцію Віденської прокуратури на рішення Земельного суду від 4 листопада 2024 року визнали неприйнятною, оскільки її подали після встановленого строку. Саме це, за даними австрійських ЗМІ, робило такий результат найбільш імовірним.
- Як відомо, Фірташа затримали в Австрії 12 березня 2014 року на підставі запиту американської влади. Пізніше він вийшов під рекордну заставу у €125 млн.
- США звинуватили бізнесмена у спробі через хабарі на суму $18,5 млн отримати дозвільні документи для видобутку титану в Індії, щоб постачати продукцію американській компанії Boeing.
- У 2015 році суд першої інстанції відхилив запит Мін’юсту США, вказавши на політичні ризики. Але у 2017-му Вищий суд переглянув це рішення, а у 2019 році Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію. Після цього Міністерство юстиції країни видало відповідну постанову, однак її виконання призупинили після клопотання захисту про новий розгляд.
- У червні 2023 року Вищий суд зобов’язав повернути справу на новий розгляд до суду першої інстанції, що знову запустило тривалу процедуру.
- Крім того, Україна запровадила санкції проти Фірташа у 2021 році, посилаючись на участь у постачанні титану російській оборонній промисловості.
- У 2024 році аналогічні санкції запровадила Британія — проти самого бізнесмена, його дружини та фінансиста Дениса Горбуненка. Лондон пояснив їх підозрами у корупції, підкупі посадовців для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин і можливому привласненні майна з газотранспортної системи України.
- Фірташ назвав усі ці звинувачення політичним тиском та порушенням принципів верховенства права.