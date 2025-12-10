Вищий суд Відня остаточно заблокував екстрадицію Фірташа до США

Аапеляцію Віденської прокуратури на рішення Земельного суду від 4 листопада 2024 року визнали неприйнятною.

Вищий земельний суд Відня підтвердив остаточне рішення суду нижчої інстанції, яким відмовив у видачі до США українського бізнесмена Дмитра Фірташа, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Der Standard.

У суді наголосили, що апеляцію Віденської прокуратури на рішення Земельного суду від 4 листопада 2024 року визнали неприйнятною, оскільки її подали після встановленого строку. Саме це, за даними австрійських ЗМІ, робило такий результат найбільш імовірним.