Світ

Вищий суд Відня остаточно заблокував екстрадицію Фірташа до США

Аапеляцію Віденської прокуратури на рішення Земельного суду від 4 листопада 2024 року визнали неприйнятною.

Дмитро Фірташ
Фото: obozrevatel.com

Вищий земельний суд Відня підтвердив остаточне рішення суду нижчої інстанції, яким відмовив у видачі до США українського бізнесмена Дмитра Фірташа, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Der Standard.

У суді наголосили, що апеляцію Віденської прокуратури на рішення Земельного суду від 4 листопада 2024 року визнали неприйнятною, оскільки її подали після встановленого строку. Саме це, за даними австрійських ЗМІ, робило такий результат найбільш імовірним. 

  • Як відомо, Фірташа затримали в Австрії 12 березня 2014 року на підставі запиту американської влади. Пізніше він вийшов під рекордну заставу у €125 млн.
  • США звинуватили бізнесмена у спробі через хабарі на суму $18,5 млн отримати дозвільні документи для видобутку титану в Індії, щоб постачати продукцію американській компанії Boeing. 
  • У 2015 році суд першої інстанції відхилив запит Мін’юсту США, вказавши на політичні ризики. Але у 2017-му Вищий суд переглянув це рішення, а у 2019 році Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію. Після цього Міністерство юстиції країни видало відповідну постанову, однак її виконання призупинили після клопотання захисту про новий розгляд.
  • У червні 2023 року Вищий суд зобов’язав повернути справу на новий розгляд до суду першої інстанції, що знову запустило тривалу процедуру.
  • Крім того, Україна запровадила санкції проти Фірташа у 2021 році, посилаючись на участь у постачанні титану російській оборонній промисловості.
  • У 2024 році аналогічні санкції запровадила Британія — проти самого бізнесмена, його дружини та фінансиста Дениса Горбуненка. Лондон пояснив їх підозрами у корупції, підкупі посадовців для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин і можливому привласненні майна з газотранспортної системи України.
  • Фірташ назвав усі ці звинувачення політичним тиском та порушенням принципів верховенства права.
