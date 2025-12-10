Зеленський обговорив із президентом Фінляндії координацію зусиль для досягнення стійкого миру

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Фінляндії Александром Стуббом.

За словами Володимира Зеленського, сторони активно координують свої дії майже щоденно, приділяючи особливу увагу безпековим питанням та спільним зусиллям, спрямованим на наближення миру.

"Ми з Алексом координуємось майже в щоденному режимі. Вдячний за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру. Кожен день зараз має значення, додає оновлень нашій спільній роботі зі Сполученими Штатами, Європою та друзями в Групі семи", – зазначив президент Зеленський.

Президент підкреслив, що темп дипломатичної роботи є дуже високим, а обговорення приносять "багато хороших ідей".

"Темп дуже швидкий, багато хороших ідей, і маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго. Дякую!" — додав глава держави.