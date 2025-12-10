НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСвіт

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії координацію зусиль для досягнення стійкого миру

Темп дипломатичної роботи є дуже високим.

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії координацію зусиль для досягнення стійкого миру
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Фінляндії Александром Стуббом. 

За словами Володимира Зеленського, сторони активно координують свої дії майже щоденно, приділяючи особливу увагу безпековим питанням та спільним зусиллям, спрямованим на наближення миру.

"Ми з Алексом координуємось майже в щоденному режимі. Вдячний за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру. Кожен день зараз має значення, додає оновлень нашій спільній роботі зі Сполученими Штатами, Європою та друзями в Групі семи", – зазначив президент Зеленський.

Президент підкреслив, що темп дипломатичної роботи є дуже високим, а обговорення приносять "багато хороших ідей".

"Темп дуже швидкий, багато хороших ідей, і маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго. Дякую!" — додав глава держави.

  • Сьогодні Україна і США проведуть обговорення документа, що деталізує процес відбудови і економічного розвитку України в повоєнний час. Паралельно триває робота над 20-пунктним планом, який може визначати параметри закінчення війни.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies