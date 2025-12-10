Єврокомісар з оборони звинуватив США у спробі послабити єдність ЄС

Подібні сигнали означають, що США готові “боротися проти Європейського Союзу, проти нашої сили через єдність”, вважає Кубілюс.

Єврокомісар із оборони Андрюс Кубілюс оприлюднив різку заяву про те, що нова Національна стратегія безпеки США демонструє відверто антагоністичний підхід до Євросоюзу та спрямована на стримування його політичної та оборонної інтеграції, пише Politico.

У блозі, опублікованому невдовзі після презентації оновленої стратегії у Вашингтоні, Кубілюс написав, що документ США подає Європу крізь призму “цивілізаційного зникнення” та закладає логіку, за якої єдність ЄС нібито суперечить інтересам Америки. На його думку, це свідчить про глибокий геополітичний розрахунок, а не про турботу про демократію чи цінності.

Він звернув увагу на формулювання в у стратегії, де Вашингтон закликає “вирощувати спротив” усередині європейських країн і співпрацювати з націоналістичними силами, які протистоять поглибленню інтеграції. За словами комісара, подібні сигнали означають, що США готові “боротися проти Європейського Союзу, проти нашої сили через єдність”.

У цьому контексті він також згадав свіже інтерв’ю Дональда Трампа для Politico, в якому американський президент назвав європейських лідерів “слабкими” та заявив про готовність підтримувати окремих кандидатів на виборах у Європі, попри можливі дипломатичні наслідки.

Кубілюс стверджує, що стратегія США розглядає більш згуртований ЄС як потенційного геополітичного конкурента, здатного обмежити вплив Вашингтона. Він пов’язав цей підхід із концепціями високопосадовця Пентагону Елбріджа Колбі. У своїй книзі Колбі описує необхідність запобігти формуванню у світі будь-якого регіону, який може висунути єдину домінантну силу, здатну обмежити американську торгівлю та вплив.

Колбі, нагадує Кубілюс, прямо називає Євросоюз або більш інтегровану структуру на його основі потенційним регіональним гегемоном, який може “перевантажити або навіть витіснити” США з ключових ринків.

На думку єврокомісара, саме такі геостратегічні міркування, а не ідеологічні розбіжності, пояснюють жорстку тональність нового американського документу щодо Брюсселя.

У кінці заяви Кубілюс висловив сподівання, що у США “вистачить розсудливості, щоб не боротися проти зростаючої сили європейської єдності”.