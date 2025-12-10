МЗС: лише за останні пів року Росія вбила 1420 цивільних українців

У МЗС України закликали до посилення тиску на Росію.

Міністерство закордонних справ України привітало оприлюднення 43-ї доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) і подякувало за неупереджений моніторинг масштабних порушень Росією міжнародного гуманітарного права та прав людини в умовах її збройної агресії проти України.

Як зазначається в заяві МЗС, документ ООН підтверджує, що лише за останні шість місяців Росія вбила 1420 цивільних та поранила 6545 осіб, серед яких — 4435 чоловіків, 3148 жінок, 229 хлопчиків і 153 дівчаток. Більше третини всіх втрат припадають на густонаселені райони, розташовані далеко від лінії фронту.

Серед загиблих — 61 медичний працівник, 6 представників медіа, 99 співробітників екстрених служб та 13 гуманітарних працівників.

За даними УВКПЛ, ці показники на 12% вищі, ніж за аналогічний період минулого року, і на 37% — порівняно з попередніми шістьма місяцями.

Доповідь також фіксує масові удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, що спричинили серйозні пошкодження електро- та газових мереж, тривалі відключення світла, перебої з водопостачанням і опаленням. Це створило загрозу життю мільйонів цивільних українців.

"Одним з кричущих виявів терору став масований удар 19 листопада із застосуванням 500 ракет і дронів, під час якого Росія здійснила найбільшу атаку на західні регіони України з початку повномасштабного вторгнення", – зазначили у МЗС.

Крім того, УВКПЛ задокументувало численні випадки катувань, нелюдського поводження, страт і насильницьких зникнень серед військовополонених і цивільних. На окупованих територіях Росія продовжує примусову "паспортизацію", експропріацію приватної власності, цензуру та покарання за прояви української ідентичності.

Окреме занепокоєння викликає мілітаризація дітей через ідеологічні програми та табори, спрямовані на формування лояльності до РФ.

МЗС наголосило, що ці факти свідчать про системний та масштабний характер злочинів Росії й потребують рішучої відповіді міжнародної спільноти.

Україна закликала партнерів посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію, підтримувати захист цивільних, критичної інфраструктури, а також активізувати роботу зі звільнення незаконно утримуваних осіб.

Окремо наголошується на необхідності створення дієвих міжнародних механізмів притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк під час підсумкової пресконференції повідомив, що кількість жертв серед цивільного населення України у 2025 році на 24% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

За його словами, це — наслідок масованих ракетних атак Росії та її постійних спроб захопити нові території.