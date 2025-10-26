Рубіо: США не обмінюватимуть захист Тайваню на торговельну угоду з Китаєм

Вашингтон не укладатиме торговельної угоди з Пекіном в обмін на відмову підтримувати Тайвань.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час поїздки до Азії, повідомляє Reuters.

"Я не думаю, що ви побачите якусь торговельну угоду чи сприятливий режим у торгівлі з Китаєм в обмін на відхід Сполучених Штатів від Тайваню", – наголосив Рубіо.

Попри те, що Тайвань ніколи не входив до складу КНР і має власну адміністрацію, Китай вважає острів своєю "бунтівною провінцією" і останніми роками посилив політичний та військовий тиск на нього.

Сполучені Штати залишаються головним партнером Тайваню, надаючи йому зброю для оборони від можливого нападу Китаю. Деякі експерти висловлювали занепокоєння щодо того, що адміністрація Трампа може бути менш відданою захисту острова, проте Рубіо це спростував.