Рубіо: США не обмінюватимуть захист Тайваню на торговельну угоду з Китаєм

Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ГоловнаСвіт

Рубіо: США не обмінюватимуть захист Тайваню на торговельну угоду з Китаєм

Штати залишаються головним партнером Тайваню.

Рубіо: США не обмінюватимуть захист Тайваню на торговельну угоду з Китаєм
Сенатор США Марко Рубіо
Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Вашингтон не укладатиме торговельної угоди з Пекіном в обмін на відмову підтримувати Тайвань. 

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час поїздки до Азії, повідомляє Reuters.

"Я не думаю, що ви побачите якусь торговельну угоду чи сприятливий режим у торгівлі з Китаєм в обмін на відхід Сполучених Штатів від Тайваню", – наголосив Рубіо.

Попри те, що Тайвань ніколи не входив до складу КНР і має власну адміністрацію, Китай вважає острів своєю "бунтівною провінцією" і останніми роками посилив політичний та військовий тиск на нього.

Сполучені Штати залишаються головним партнером Тайваню, надаючи йому зброю для оборони від можливого нападу Китаю. Деякі експерти висловлювали занепокоєння щодо того, що адміністрація Трампа може бути менш відданою захисту острова, проте Рубіо це спростував.

  • Президент США Дональд Трамп вирушив у свою першу поїздку до Азії під час свого другого терміну на посаді. Республіканець здійснить зупинки в Малайзії, Японії та Південній Кореї.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies