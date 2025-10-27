Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Індія та Китай відновили прямі авіарейси на тлі покращення відносин

Рейс із Калькутти приземлився у південному китайському місті Гуанчжоу, перевізши близько 180 пасажирів.

Індія та Китай відновили прямі авіарейси на тлі покращення відносин
Пасажири першого рейсу з Індії до Китаю
Фото: EPA/UPG

Прямі рейси між Індією та Китаєм відновилися, оскільки відносини між двома країнами почали поступово покращуватися. Як пише ВВС, у понеділок рейс IndiGo 6E 1703 з Калькутти приземлився у південному китайському місті Гуанчжоу, перевізши близько 180 пасажирів.

Китайська авіакомпанія China Eastern Airlines планує наступного місяця запустити рейс між Шанхаєм і Делі. Він здійснюватиметься тричі на тиждень, починаючи з 9 листопада.

Авіасполучення між країнами припинили на початку 2020 року через пандемію Covid-19 і не відновили після сутичок в зоні спірного Гімалайського кордону, яке загострило напруження між Делі та Пекіном.

Однак останніми роками країни поступово відновлюють відносини, а минулого року вони досягли важливої угоди щодо прикордонного патрулювання.

Уряд Індії заявив, що відновлення прямих авіарейсів "сприятиме контактам між людьми" та допоможе "поступовій нормалізації двосторонніх обмінів".

У серпні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше за сім років відвідав Китай і зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Раніше того ж місяця міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відвідав Індію та обговорив у Делі "деескалацію, демаркацію та прикордонні питання".

У липні Індія також відновила видачу віз для китайських туристів.

Згідно з даними провайдера авіаперевезень OAG, у 2019 році між двома країнами здійснювалося близько 2 588 регулярних рейсів до припинення авіасполучення.
