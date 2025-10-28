Експрем'єру Канади приписали роман з популярною співачкою

Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, за твердженнями журналістів, почав зустрічатися із відомою американською співачкою Кеті Перрі.

Як пише BBC, папараці помітили пару на заході у Парижі, під час якого політик та артистка трималися за руки. Пізніше Трюдо та Перрі разом сіли в автомобіль. Саме в цей вікенд співачка відзначала своє 41-річчя.

Публічно ані експрем'єр, ні зірка не підтверджували перебування у стосунках. Проте Трюдо й раніше помічали на концертах Перрі. А під час одного з виступів співачка у відповідь на жартівливу пропозицію від глядача натякнула на те, що її серце не є вільним.

Трюдо упродовж 18 років перебував у шлюбі з Софі Грегуар, подружжя розлучилося у 2023-ому, у них троє спільних дітей. Кеті Перрі тривалий час була разом з голлівудским актором Орландо Блумом, від якого народила доньку.