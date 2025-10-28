Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСвіт

Експрем'єру Канади приписали роман з популярною співачкою

В обох упродовж останніх років завершилися довготривалі стосунки.

Експрем'єру Канади приписали роман з популярною співачкою
Кеті Перрі, Джастін Трюдо
Фото: BBC

Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, за твердженнями журналістів, почав зустрічатися із відомою американською співачкою Кеті Перрі.

Як пише BBC, папараці помітили пару на заході у Парижі, під час якого політик та артистка трималися за руки. Пізніше Трюдо та Перрі разом сіли в автомобіль. Саме в цей вікенд співачка відзначала своє 41-річчя.

Публічно ані експрем'єр, ні зірка не підтверджували перебування у стосунках. Проте Трюдо й раніше помічали на концертах Перрі. А під час одного з виступів співачка у відповідь на жартівливу пропозицію від глядача натякнула на те, що її серце не є вільним.

Трюдо упродовж 18 років перебував у шлюбі з Софі Грегуар, подружжя розлучилося у 2023-ому, у них троє спільних дітей. Кеті Перрі тривалий час була разом з голлівудским актором Орландо Блумом, від якого народила доньку. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies