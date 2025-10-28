Демократи втринадцяте заблокували в Сенаті законопроєкт про фінансування уряду США

У Сенаті США демократи в 13-й раз проголосували за блокування прийнятого Палатою представників законопроекту про відновлення роботи федерального уряду.

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що це сталось, незважаючи на звернення цього тижня найбільшої в країні профспілки федеральних працівників щодо припинення 28-денного призупинення роботи уряду.

Прийнятий Палатою представників законопроект про фінансування уряду до 21 листопада був відхилений з результатом 54 голоси проти 45. Для схвалення потрібно було 60 голосів.

За просування законопроекту проголосували лише три члени фракції демократів: сенатори Джон Феттерман (Пенсільванія), Кетрін Кортез Масто (Невада) та Ангус Кінг (Мейн), незалежний член фракції, який працює з демократами.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив перед голосуванням, що республіканцям потрібно розпочати переговори щодо продовження терміну дії субсидій на медичне страхування, термін дії яких закінчується, щоб повернути федеральних службовців до роботи.

“Республіканці навіть не хочуть говорити про виправлення ситуації в галузі охорони здоров’я. Американці знаходяться на межі кризи охорони здоров’я, якої ми ще не бачили за своє життя”, – попередив він.

В свою чергу лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн повторив свою відповідь демократам, що лідери Республіканської партії говоритимуть про майбутнє закінчення податкових пільг на медичне страхування лише після того, як демократи проголосують за відкриття уряду.

Тьюн процитував заяву Еверетта Келлі, президента Американської федерації державних службовців, закликаючи демократів проголосувати за чітку резолюцію про продовження роботи уряду.