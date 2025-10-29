ЄС засудив гібридні дії Білорусі на кордоні та пригрозив новими санкціями

Євросоюз рішуче засудив провокаційні дії Білорусі, які спрямовані проти ЄС та його держав-членів.

Про це йдеться у заяві глави євродипломатії Каї Каллас від імені ЄС.

У документі зазначено, що вторгнення метеоаеростатів з білоруської території у повітряний простір Литви зірвало сотні рейсів і завдало значних збитків литовським аеропортам та тисячам пасажирів. У Брюсселі наголошують, що ці інциденти становлять пряму загрозу цивільній авіації та є спробою залякати європейських громадян.

ЄС вважає, що запуск аеростатів є частиною ширшої гібридної кампанії Мінська, яка включає й державне сприяння контрабанді мігрантів. Блок вимагає від режиму Лукашенка негайно припинити всі провокаційні дії, забезпечити контроль над своїм повітряним простором і державним кордоном.

«ЄС висловлює повну солідарність із Литвою та всіма іншими державами-членами, які постраждали від гібридної діяльності Білорусі. Ми не потерпимо жодних кампаній, спрямованих проти ЄС чи його країн-членів», — ідеться в заяві.

У Брюсселі нагадали, що проти білоруського режиму вже запроваджені санкції, і попередили, що можуть ухвалити нові обмеження, якщо гібридні атаки триватимуть.