Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ЄС засудив гібридні дії Білорусі на кордоні та пригрозив новими санкціями

Блок вимагає від режиму Лукашенка негайно припинити всі провокаційні дії.

прапор ЄС
Фото: З відкритих джерел

Євросоюз рішуче засудив провокаційні дії Білорусі, які спрямовані проти ЄС та його держав-членів. 

Про це йдеться у заяві глави євродипломатії Каї Каллас від імені ЄС.

У документі зазначено, що вторгнення метеоаеростатів з білоруської території у повітряний простір Литви зірвало сотні рейсів і завдало значних збитків литовським аеропортам та тисячам пасажирів. У Брюсселі наголошують, що ці інциденти становлять пряму загрозу цивільній авіації та є спробою залякати європейських громадян.

ЄС вважає, що запуск аеростатів є частиною ширшої гібридної кампанії Мінська, яка включає й державне сприяння контрабанді мігрантів. Блок вимагає від режиму Лукашенка негайно припинити всі провокаційні дії, забезпечити контроль над своїм повітряним простором і державним кордоном.

«ЄС висловлює повну солідарність із Литвою та всіма іншими державами-членами, які постраждали від гібридної діяльності Білорусі. Ми не потерпимо жодних кампаній, спрямованих проти ЄС чи його країн-членів», — ідеться в заяві.

У Брюсселі нагадали, що проти білоруського режиму вже запроваджені санкції, і попередили, що можуть ухвалити нові обмеження, якщо гібридні атаки триватимуть.
