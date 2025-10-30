Парламентські вибори у Нідерландах: ультраправі попереду з мінімальним розривом

Опрацьовано 90% бюлетенів. Ще потрібно підрахувати бюлетені з карибських Нідерландів, закордонні поштові голоси та результати з низки міст, зокрема частини Амстердама.

У Нідерландах ультраправа “Партія Свободи” (PVV) Герта Вілдерса наразі лідирує з перевагою у трохи більше ніж 2300 голосів, повідомляє The Guardian з посиланням на NOS.

За прогнозами, після підрахунку 90% голосів на ранок четверга D66 і PVV отримають по 26 місць у 150-місній нижній палаті парламенту.

Ще потрібно підрахувати бюлетені з карибських Нідерландів, закордонні поштові голоси та результати з низки міст, зокрема частини Амстердама.

Видання підкреслює, що розрив – мінімальний, а остаточні підрахунки можуть оголосити лише через кілька днів. Це має значення, оскільки створення коаліції в Нідерландах може тривати місяцями. Після голосування призначається інформатор, зазвичай пов'язаний з найбільшою партією, який перевіряє можливі варіанти створення більшості. Потім потенційні партнери домовляються про угоду, яку має підтримати парламент.

Раніше повідомлялося, що за результатами екзитполу на парламентських виборах у Нідерландах лідирує ліберальна центристська політсила "Демократія 66" (D66 ). Успіх демократів відкриває шлях для лідера D66 Роба Єттена до посади наймолодшого прем'єр-міністра Нідерландів.