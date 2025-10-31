Зливи в Нью-Йорку призвели до загибелі двох людей і порушення авіасполучення

Більша частина прогнозованих опадів, які очікувалися протягом кількох годин, випала всього за 10 хвилин у другій половині дня.

Сильні дощі обрушилися на Нью-Йорк у четвер, спричинивши загибель двох людей у місті. Грози порушили роботу авіарейсів, а синоптики попередили про можливі повені в окремих районах.

Про це пише Reuters.

ЗМІ повідомляють про випадки підтоплення та пошкодження інфраструктури, тоді як представники аеропортів JFK, LaGuardia та Newark заявили про порушення графіків польотів.

За словами мера міста Еріка Адамса, негода є рекордною, і більша частина прогнозованих опадів, які очікувалися протягом кількох годин, випала всього за 10 хвилин у другій половині дня.

За даними метеорологів, у Центральному парку випало 4,7 см опадів - це рекорд для цієї дати.

Національна метеорологічна служба США також видала попередження про прибережні повені для районів Бронкс, Бруклін і Квінз.