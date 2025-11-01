Міненерго: Країни G7 зобов’язалися зміцнювати енергетичну безпеку України

Україна офіційно приєдналася до ініціатив G7 у сферах розвитку критичних мінералів та цифрової енергетичної інфраструктури.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук взяла участь у Саміті міністрів енергетики країн "Групи семи", що відбувся у Торонто. За його підсумками вперше на рівні G7 ухвалено спільну заяву, присвячену саме енергетичній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Цим документом вони задекларували непохитну підтримку України, готовність надалі сприяти у зміцненні нашої енергетичної безпеки та визнали масштабний негативний вплив російської агресії на глобальну безпекову ситуацію в енергетичному секторі", - наголосила Світлана Гринчук.

З головного: партнери "Групи семи" відзначили героїзм та стійкість працівників енергетичної галузі України, які щоденно в надскладних умовах відновлюють енергетичну інфраструктуру. Міністри визнали, що російські атаки створюють значні ризики для населення України та його енергетичної безпеки.

Також, задекларовано незмінну підтримку України — закликали продовжити допомагати Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, зокрема, через механізми Координаційної групи з питань енергетики України G7+ та Фонду підтримки енергетики України. G7 продовжить надавати підтримку для захисту енергетичної інфраструктури України та сприяти ядерній безпеці та захищеності в Україні через МАГАТЕ.

Наголосили на важливості об'єднати зусилля та посилити тиск на агресора. Партнери погодились, що жорсткі санкції проти російських компаній, пов'язаних з енергетикою, та ліквідація тіньового танкерного флоту росії суттєво обмежить фінансові можливості рф і надалі фінансувати війну в Україні.

За результатами саміту Україна також офіційно приєдналася до ініціатив країн G7 з розвитку сфери критичних мінералів, розширення цифрової енергетичної інфраструктури та інновацій на основі ШІ, посилення енергетичної безпеки, розвитку інновацій для побудови стійких та безпечних енергетичних систем.

"Дякую колегам-міністрам енергетики країн G7 за консолідовану позицію і непохитну підтримку України", — наголосила Світлана Гринчук.