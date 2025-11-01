Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

Міненерго: Країни G7 зобов’язалися зміцнювати енергетичну безпеку України

Україна офіційно приєдналася до ініціатив G7 у сферах розвитку критичних мінералів та цифрової енергетичної інфраструктури.

Міненерго: Країни G7 зобов’язалися зміцнювати енергетичну безпеку України
Фото: Міненергетики

Міністр енергетики України Світлана Гринчук взяла участь у Саміті міністрів енергетики країн "Групи семи", що відбувся у Торонто. За його підсумками вперше на рівні G7 ухвалено спільну заяву, присвячену саме енергетичній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Цим документом вони задекларували непохитну підтримку України, готовність надалі сприяти у зміцненні нашої енергетичної безпеки та визнали масштабний негативний вплив російської агресії на глобальну безпекову ситуацію в енергетичному секторі", - наголосила Світлана Гринчук. 

З головного: партнери "Групи семи" відзначили героїзм та стійкість працівників енергетичної галузі України, які щоденно в надскладних умовах відновлюють енергетичну інфраструктуру. Міністри визнали, що російські атаки створюють значні ризики для населення України та його енергетичної безпеки. 

Також, задекларовано незмінну підтримку України — закликали продовжити допомагати Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, зокрема, через механізми Координаційної групи з питань енергетики України G7+ та Фонду підтримки енергетики України. G7 продовжить надавати підтримку для захисту енергетичної інфраструктури України та сприяти ядерній безпеці та захищеності в Україні через МАГАТЕ.

Наголосили на важливості об'єднати зусилля та посилити тиск на агресора. Партнери погодились, що жорсткі санкції проти російських компаній, пов'язаних з енергетикою, та ліквідація тіньового танкерного флоту росії суттєво обмежить фінансові можливості рф і надалі фінансувати війну в Україні.

За результатами саміту Україна також офіційно приєдналася до ініціатив країн G7 з розвитку сфери критичних мінералів, розширення цифрової енергетичної інфраструктури та інновацій на основі ШІ, посилення енергетичної безпеки, розвитку інновацій для побудови стійких та безпечних енергетичних систем.

"Дякую колегам-міністрам енергетики країн G7 за консолідовану позицію і непохитну підтримку України", — наголосила Світлана Гринчук.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies