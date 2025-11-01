Новий уряд Молдови склав присягу

Урочиста церемонія пройшла у будівлі адміністрації президента у присутності глави держави Майї Санду.

Сьогодні, 1 листопада, новий уряд Молдови на чолі з прем'єр-міністром Олександром Мунтяном склав присягу.

Як пише NewsMaker, урочиста церемонія пройшла у будівлі адміністрації президента у присутності глави держави Майї Санду та спікера парламенту Ігоря Гросу.

Очільниця Молдови звернулася до нового кабінету після того, як усі міністри заприсяглися чесно та відповідально виконувати свої обов'язки.

Глава держави підкреслила, що новий уряд під керівництвом Мунтяну має зосередитися на ефективності та якості державної політики та послуг. Також вона закликала новий кабмін зосередитися на продовженні реформ в освіті, юстиції, енергетиці, держуправлінні та інших сферах, важливих для держави, яка прагне ЄС.