В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: США модернізують військову базу часів Холодної війни у Карибському басейні

Бригади розчищали територію та відновлювали дороги.

Reuters: США модернізують військову базу часів Холодної війни у Карибському басейні
Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

США відновлюють діяльність на колишній військово-морській базі Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико, яка була закрита понад 20 років тому, пише Reuters.

Відомо, що будівельні роботи на об’єкті тривали 17 вересня — на фото видно, як бригади розчищали територію та відновлювали дороги, що ведуть до злітно-посадкової смуги.

База Рузвельт-Роудс, закрита у 2004 році, колись була однією з найбільших у світі військово-морських баз США. За словами американських чиновників, її стратегічне розташування у Карибському басейні дозволяє ефективно зберігати та переміщати військову техніку.

Окрім відновлення бази, США також споруджують нові об’єкти на цивільних аеропортах у Пуерто-Рико та на острові Санта-Крус (Американські Віргінські острови), що знаходяться приблизно за 800 км від Венесуели.

Три військові чиновники США та кілька морських експертів, опитаних агентством, вважають, що ці роботи можуть свідчити про підготовку до потенційних військових операцій у Венесуелі. Президент країни Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував Вашингтон у спробах усунути його від влади.

Нинішнє нарощування військової присутності США у регіоні стало найбільшим з 1994 року, коли Сполучені Штати направили понад 20 тисяч військовослужбовців до Гаїті для участі в операції "Підтримка демократії".
﻿
