Reuters: США модернізують військову базу часів Холодної війни у Карибському басейні

США відновлюють діяльність на колишній військово-морській базі Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико, яка була закрита понад 20 років тому, пише Reuters.

Відомо, що будівельні роботи на об’єкті тривали 17 вересня — на фото видно, як бригади розчищали територію та відновлювали дороги, що ведуть до злітно-посадкової смуги.

База Рузвельт-Роудс, закрита у 2004 році, колись була однією з найбільших у світі військово-морських баз США. За словами американських чиновників, її стратегічне розташування у Карибському басейні дозволяє ефективно зберігати та переміщати військову техніку.

Окрім відновлення бази, США також споруджують нові об’єкти на цивільних аеропортах у Пуерто-Рико та на острові Санта-Крус (Американські Віргінські острови), що знаходяться приблизно за 800 км від Венесуели.

Три військові чиновники США та кілька морських експертів, опитаних агентством, вважають, що ці роботи можуть свідчити про підготовку до потенційних військових операцій у Венесуелі. Президент країни Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував Вашингтон у спробах усунути його від влади.

Нинішнє нарощування військової присутності США у регіоні стало найбільшим з 1994 року, коли Сполучені Штати направили понад 20 тисяч військовослужбовців до Гаїті для участі в операції "Підтримка демократії".