Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
У Афганістані унаслідок землетрусу загинули щонайменше 20 людей, сотні – поранені

Землетрус магнітудою 6,3 стався поблизу північного афганського міста Мазарі-Шаріф.

У Афганістані унаслідок землетрусу загинули щонайменше 20 людей, сотні – поранені
Пошкоджені будинки після землетрусу, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Землетрус магнітудою 6,3 стався поблизу північного афганського міста Мазарі-Шаріф у понеділок вранці, забравши щонайменше 20 життів, поранивши понад 300 і пошкодивши історичну Блакитну мечеть міста. Кількість жертв може зрости.

Про це пише Reuters.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу залягав на глибині 28 км поблизу Мазарі-Шаріфа, населення якого становить близько 523 000 осіб.

Речник Міністерства охорони здоров’я Шарфат Заманд повідомив, що загинуло щонайменше 20 людей, а близько 320 дістали поранення, однак офіційні особи попереджають, що кількість жертв може збільшитися, оскільки рятувальники  дістаються віддалених сіл у найбільш постраждалих провінціях Балх і Саманган.

Навколишні лікарні переведено у стан підвищеної готовності для прийому поранених.

Частину Блакитної мечеті, храму Мазарі-Шаріфа, пошкоджено. Ця мечеть вважається одним із найсвятіших місць в Афганістані, оскільки, за переказами, саме тут поховано двоюрідного брата та зятя пророка Мухаммеда. Споруда зведена у XV столітті.

Афганістан особливо вразливий до землетрусів, оскільки розташований на двох активних тектонічних розломах, які мають потенціал спричиняти масштабні руйнування.
