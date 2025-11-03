У Афганістані унаслідок землетрусу загинули щонайменше 20 людей, сотні – поранені

Землетрус магнітудою 6,3 стався поблизу північного афганського міста Мазарі-Шаріф у понеділок вранці, забравши щонайменше 20 життів, поранивши понад 300 і пошкодивши історичну Блакитну мечеть міста. Кількість жертв може зрости.

Про це пише Reuters.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу залягав на глибині 28 км поблизу Мазарі-Шаріфа, населення якого становить близько 523 000 осіб.

Речник Міністерства охорони здоров’я Шарфат Заманд повідомив, що загинуло щонайменше 20 людей, а близько 320 дістали поранення, однак офіційні особи попереджають, що кількість жертв може збільшитися, оскільки рятувальники дістаються віддалених сіл у найбільш постраждалих провінціях Балх і Саманган.

Навколишні лікарні переведено у стан підвищеної готовності для прийому поранених.

Частину Блакитної мечеті, храму Мазарі-Шаріфа, пошкоджено. Ця мечеть вважається одним із найсвятіших місць в Афганістані, оскільки, за переказами, саме тут поховано двоюрідного брата та зятя пророка Мухаммеда. Споруда зведена у XV столітті.

Афганістан особливо вразливий до землетрусів, оскільки розташований на двох активних тектонічних розломах, які мають потенціал спричиняти масштабні руйнування.