Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСвіт

Джордж Клуні назвав помилкою заміну Байдена на Гарріс

Актор сам наполягав, що експрезидент не повинен повторно балотуватися.

Джордж Клуні назвав помилкою заміну Байдена на Гарріс
Джордж Клуні
Фото: EPA/UPG

Відомий голлівудський актор Джордж Клуні, який є багаторічним прихильником та спонсором Демократичної партії США, назвав помилкою участь Камали Гарріс у президентських виборах 2024 року.

Як пише BBC, Клуні був одним із найпомітніших голосів, що закликали Джо Байдена відмовитися від повторного балотування через вік. Актор написав відкритого листа, у якому говорив про потребу знайти нового кандидата, бо Байден "виграв багато битв за свою кар'єру, але не здатен подолати час". 

Проте Гарріс, на думку Клуні, не була правильним вибором. За словами зірки, варто було провести ще одні праймеріз. Віцепрезидентці ж довелося "змагатися проти доробку своєї власної адміністрації", що було приречено на поразку. 

Попри це, Клуні підтвердив, що не шкодує про публічне порушення питання заміни Байдена. Він вважає, що тоді у демократів "з'явився бодай шанс".   
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies