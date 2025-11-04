Джордж Клуні назвав помилкою заміну Байдена на Гарріс

Актор сам наполягав, що експрезидент не повинен повторно балотуватися.

Відомий голлівудський актор Джордж Клуні, який є багаторічним прихильником та спонсором Демократичної партії США, назвав помилкою участь Камали Гарріс у президентських виборах 2024 року.

Як пише BBC, Клуні був одним із найпомітніших голосів, що закликали Джо Байдена відмовитися від повторного балотування через вік. Актор написав відкритого листа, у якому говорив про потребу знайти нового кандидата, бо Байден "виграв багато битв за свою кар'єру, але не здатен подолати час".

Проте Гарріс, на думку Клуні, не була правильним вибором. За словами зірки, варто було провести ще одні праймеріз. Віцепрезидентці ж довелося "змагатися проти доробку своєї власної адміністрації", що було приречено на поразку.

Попри це, Клуні підтвердив, що не шкодує про публічне порушення питання заміни Байдена. Він вважає, що тоді у демократів "з'явився бодай шанс".