Білий дім анонсував зміни до виборчої системи, спрямовані проти Каліфорнії

У Білому домі заявили про намір президента США Дональда Трампа своїм виконавчим указом внести зміни до виборчої системи, щоб унеможливити "фальсифікації, які ми бачимо у Каліфорнії".

Як пише "Укрінформ", адміністрація глави держави критикує голосування поштою і погрожує кримінальними справами щодо підрахунку таких бюлетенів.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп назвав неконституційним голосування за перерозподіл виборчих округів, яке відбувається у Каліфорнії у вівторок. На думку президента, це "величезна афера", а весь процес "сфабриковано", особливо що стосується "виключення республіканців".

Що саме має на увазі Трамп, незрозуміло, адже його однопартійці так само мають доступ до системи віддаленого голосування, як і демократи.

У Каліфорнії пропонують збільшити кількість округів, щоб потенційно посилити позиції демократів у Палаті представників на проміжних виборах наступного року - це відповідь на бажання Трампа додати портфелів республіканцям у Техасі.