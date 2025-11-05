«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Білий дім анонсував зміни до виборчої системи, спрямовані проти Каліфорнії

Трамп оголосив голосування у демократичному штаті "фальсифікованим".

Білий дім анонсував зміни до виборчої системи, спрямовані проти Каліфорнії
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У Білому домі заявили про намір президента США Дональда Трампа своїм виконавчим указом внести зміни до виборчої системи, щоб унеможливити "фальсифікації, які ми бачимо у Каліфорнії".

Як пише "Укрінформ", адміністрація глави держави критикує голосування поштою і погрожує кримінальними справами щодо підрахунку таких бюлетенів.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп назвав неконституційним голосування за перерозподіл виборчих округів, яке відбувається у Каліфорнії у вівторок. На думку президента, це "величезна афера", а весь процес "сфабриковано", особливо що стосується "виключення республіканців". 

Що саме має на увазі Трамп, незрозуміло, адже його однопартійці так само мають доступ до системи віддаленого голосування, як і демократи.

У Каліфорнії пропонують збільшити кількість округів, щоб потенційно посилити позиції демократів у Палаті представників на проміжних виборах наступного року - це відповідь на бажання Трампа додати портфелів республіканцям у Техасі. 

  
