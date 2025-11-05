Спікером нижньої палати парламенту Чехії обрали правого популіста Окамуру

Томіо Окамура виступає на передвиборчому мітингу в Празі, Чеська Республіка, 18 вересня 2025 року.

Нижня палата парламенту Чехії, Палата депутатів, обрала спікером лідера правої популістської партії SPD Томіо Окамуру.

Про це повідомляє видання Novinky.

Кандидатуру Окамури підтримали 107 зі 197 депутатів. За його суперника, представника консервативного Християнсько-демократичного союзу Яна Бартошека, проголосував 81 законодавець.

Посаду заступника спікера обіймуть Патрік Нахер від ANO та Іржі Бартак від Motoristy. Їх обрали у першому турі, решту членів мають обрати 14 листопада.

Згідно з планами нової коаліції, у Палаті депутатів має бути чотири заступники спікера. Одне місце має отримати ANO, одне Motoristy, а інші – ODS та STAN.