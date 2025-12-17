Зеленський і президент Чехії обговорили постачання боєприпасів

«До кінця року ще будуть поставки», - повідомив український президент.

Володимир Зеленський провів розмову із президентом Чехії Петром Павелом.

За словами Зеленського, говорили про дипломатичну роботу і «сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви».

Також в центрі уваги була тема постачання боєприпасів.

«Говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще будуть поставки. Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи», - повідомив український президент.