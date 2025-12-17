Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Зеленський і президент Чехії обговорили постачання боєприпасів

«До кінця року ще будуть поставки», - повідомив український президент.

Зеленський і президент Чехії обговорили постачання боєприпасів
Володимир Зеленський і Петр Павел
Фото: Х/ Petr Pavel

Володимир Зеленський провів розмову із президентом Чехії Петром Павелом. 

За словами Зеленського, говорили про дипломатичну роботу і «сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви». 

Також в центрі уваги була тема постачання боєприпасів.

«Говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще будуть поставки. Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи», - повідомив український президент.

  • На «Рамштайні» 16 грудня стало відомо, що Чехія у межах своєї ініціативи на 2026 рік вже профінансувала постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.
