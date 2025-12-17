Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання авто

Також мають стати доступними протези та ортези для дітей і дорослих — цивільних, які постраждали від російської агресії.

Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання авто
Людина в інвалідному візку.
Фото: Вечірній Київ

На засіданні уряду 17 грудня ухвалили низку рішень для підтримки людей з інвалідністю. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема, люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання авто, чи то воно нове, а чи вживане.

«Людина переобладнує авто, вносить відмітку в посвідчення водія, реєструє зміни та підтверджує витрати документами. Заявка на компенсацію подається до територіального відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Це можна зробити особисто або через електронний кабінет на вебпорталі Мінсоцполітики, а також через Дію. Рішення про виплату ухвалюється за 3 робочих дні, а кошти буде зараховано впродовж 10 робочих днів після надходження на рахунки Фонду», - пояснила глава уряду.

Свириденко додала, що сума виплати відповідатиме фактичним витратам до 50 000 грн. На наступний рік на ці потреби передбачили фінансування в розмірі близько 30 млн грн. 

Також в Україні підвищать доступність протезів та ортезів для дітей та дорослих — цивільних, які постраждали від російської агресії.

«Збільшено обсяги державної компенсації вартості - встановлено двократну граничну вартість для протезів та ортезів. Вперше передбачено доступ до протезів верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії (біонічних/міоелектричних) — раніше діти ними не забезпечувалися. Врегульовано регулярну заміну куксоприймачів до 3–5 разів на рік через швидкий ріст дитини. Для дітей також забезпечуватимуть двома видами багатофункціональних колісних крісел залежно від потреб». – пояснила глава уряду.

При цьому алгоритм отримання виробу або компенсації не змінили.

Аби отримати компенсацію, доведеться подати заяву можна у паперовій формі через ЦНАП або онлайн — разом із потрібними документами. «Далі звернення розглядає територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Рішення ухвалюватимуться протягом трьох робочих днів, після чого Фонд формуватиме направлення і виплачуватиме компенсацію. Отримавши підтвердження від Фонду, батьки або законні представники можуть звернутися до обраного виробника, щоб отримати або замовити виріб», - повідомила Свириденко.

За її словами, заміна куксоприймача адмініструватиметься через заявку на ремонт, яку також потрібно подати до територіального відділення Фонду.
﻿
