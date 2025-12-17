Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Прикордонники дали рекомендації щодо перетину кордону в період свят

За прогнозами, трафік зросте до 25%. 

Українська прикордонниця, ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

У Львівській області перед святами пасажиропотік зростає, оскільки українці вирушають за кордон на відпочинок і за покупками. За прогнозами, трафік зросте до 25%.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За даними прикордонників, найбільше навантаження фіксують у “Шегинях” та “Краківці”, помірний трафік – у “Раві-Руській”, “Угриневі” та “Грушеві”.

Найменші черги спостерігаються у “Смільниці” та “Нижанковичах”.

Для швидшого перетину кордону у ДПСУ радять обирати менш завантажені пункти та нічний або ранковий час.

Через прогнозоване збільшення пасажиропотоку прикордонники збільшують кількість особового складу, розгортають додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують тісну взаємодію з польськими колегами. 

“У дні Різдва та Нового року очікується короткочасне зниження інтенсивності руху, а поступове зменшення пасажиропотоку прогнозується вже після першого тижня січня”, - зауважили в ДПСУ.
