Зеленський підписав закон про відкритість комітетів

Норми запрацюють і для місцевих органів представницької влади.

Зеленський підписав закон про відкритість комітетів
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський 17 грудня підписав закон №11321, який регламентує відкритість парламентських комітетів.

Як повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, тепер засідання комітетів мають транслюватися онлайн, а відеозаписи повинні з'являтися у відкритому доступі протягом 24 годин після завершення засідання.

Також закон, за словами нардепа, передбачає, що інформація про те, що саме розглядають депутати, має оприлюднюватися не пізніше ніж за 24 години до початку засідання.

«Журналісти та представники громадськості знову зможуть відвідувати засідання комітетів.Це фактично повертає роботу парламенту до стандартів прозорості, які діяли до ковідних та безпекових обмежень. Ці ж норми запрацюють і для місцевих органів представницької влади», - додав Юрчишин.
