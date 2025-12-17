​Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку російські загарбники здійснили вже 31 штурм

Станом на 16:00 17 грудня на фронті відбулися 87 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Вд вогню російської артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Рижівка, Нескучне, Сидорівка, Волфине Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулиося три бойові зіткнення з окупаційними військами. Крім того, ворог здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському на даний час наступальних дій російських окупантів не зафіксували.

На Лиманському загарбницька армія здійснила сім атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина. Один бій триває.

Три ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському боєзіткнень не фіксували.

На Костянтинівському ворог здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Софіївки.

На Покровському російські загарбники здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Бої тривають у восьми локаціях.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів, чотири боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали населені пункти Підгаврилівка і Братське.

З початку доби на Гуляйпільському наші оборонці відбили шість атак окупантів в районах Гуляйполя та у бік Варварівки, ще два бойових зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по населеному пункту Святопетрівка.

На Оріхівському окупанти двічі намагались наступати у районі Плавнів.

Авіація російських терористів завдала ударів керованими бомбами по цивільних об’єктах у Запоріжжі та селищі Кушугум.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксували.