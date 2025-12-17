Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Армія РФ атакувала Миколаїв безпілотником

Є руйнування, минулося без постраждалих.

Ввечері 17 грудня російські окупанти атакували Миколаїв, попередньо БпЛа типу "Молнія".

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Є пошкодження у житловому секторі. У багатоповерхівці вибиті вікна, пошкоджено газову трубу та припаркований у дворі автобус”, - повідомив він. 

Внаслідок обстрілу попередньо минулося без постраждалих. 

Мер Миколаєва зазначив, що комунальні та аварійні служби працюють на місці. Наразі проходить оцінка обсягів робіт, аби розуміти, скільки КП залучити для ліквідації наслідків атаки.
