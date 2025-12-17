На Херсонщині на міні підірвався мирний мешканець

Ввечері 17 грудня у Херсонській області на російські міні підірвався чоловік.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Орієнтовно о 18:00 в Антонівці на російські міні підірвався місцевий житель”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через детонацію міни-“пелюстки” 51-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення ніг та тулуба.

Пораненого цивільного шпиталізували для надання медичної допомоги.