Активні бойові дії також тривали на Костянтинівському напрямку.

Станом на 22:00 17 грудня відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 82 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 3145 дронів-камікадзе та здійснили 2233 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили три штурмових дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку агресор двічі проводив наступальні дії у бік населених пунктів Піщане й Глушківка.

На Лиманському напрямку російські загарбники 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина.

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку 16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Софіївки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 37 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 78 окупантів, із них 42 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили танк, три артилерійські системи, 35 БпЛА, шість одиниць автомобільної техніки та наземний роботизований комплекс. Окрім того, українські захисники уразили 12 укриттів для особового складу та склад боєприпасів противника.

На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагались наступати у районі Плавнів, але отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.