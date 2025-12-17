Уряд оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через «Дію»

Тепер податися зможуть не лише фізичні, а й юридичні особи та державні органи.

Уряд оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал «Дія».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, тепер податися зможуть не лише фізичні, а й юридичні особи та державні органи України, зокрема, щодо пошкодження і знищення житлових об’єктів, критичної інфраструктури та інших об’єктів. Подання заяв стане можливим найближчим часом.

Свириденко додала, що З квітня 2024 року майже 90 тисяч людей уже подали заяви в 14 категоріях через «Дію».

«Розглядати ці заяви та ухвалювати рішення про компенсацію за завдані збитки буде Компенсаційна комісія. Її заснували вчора 35 держав, підписавши відповідну Конвенцію», - зазначила глава уряду.