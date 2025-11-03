FT: чеський євроскептик Андрій Бабіш узгодить сьогодні коаліційну угоду з ультраправими

Чеський євроскептичний мільярдер Андрей Бабіш готується повернутися на посаду прем'єр-міністра, сформувавши уряд з двома країніми партіями, що консолідує правопопулістський блок у Центральній та Східній Європі та може послабити підтримку України на Заході.

Про це пише Financial Times.

Бабіш, чия партія ANO отримала найбільше голосів на виборах у жовтні, але не змогла отримати більшість, ймовірно, підпише сьогодні коаліційний пакт з євроскептичною партією "Motoristé sobě" та проросійською ультраправою SPD.

Такий союз ще більше зсуває політичний курс уряду вправо і, ймовірно, підірве підтримку України на Заході. Після виборів Бабіш підтвердив, що його уряд припинить бюджетне фінансування поставчаня зброї до України. Він також розкритикував ініціативу Праги, яка постачала артилерійські боєприпаси до Києва.

Однак після своєї перемоги Бабіш висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському і заявив, що дозволить приватним виробникам оборонної продукції продовжувати постачати її до Києва.

“Два молодших члени коаліції Бабіша будуть не лише проросійськими, але й, ймовірно, прокитайськими. Питання полягає в тому, чи зможе Бабіш стримати своїх партнерів, доручивши їм геополітично чутливі міністерства”, – сказав аналітик Мілан Ніч з Німецької ради з міжнародних відносин.

Проросійська SPD та ізоляція Кремля

SPD проводить кампанію за проведення чеського референдуму щодо виходу з ЄС. Лідер політичної сили Томіо Окамура у вересні заявив, що Захід “прорахувався”, намагаючись ізолювати Росію.

“Реальність європейської безпеки протягом останніх 300-400 років невіддільна від Росії”, – сказав він.

Минулого тижня у Празі зібралися протестувальники, щоб попередити, що передача SPD міністерства оборони та призначення Окамури спікером парламенту допоможе Москві. Бабіш заявив у відповідь, що наполягатиме на висуванні аполітичних технократів на міністерські посади.

Повернення Бабіша зміцнить євроскептичний східний фланг ЄС – разом з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Минулого року Бабіш разом з Орбаном заснував у Європарламенті групу “Патріоти за Європу”, до якої входять ультраправі законодавці з французького “Національного об’єднання” та австрійської Партії свободи (FPÖ). Однак, на відміну від Орбана та Фіцо, Бабіш заперечує свою прихильність до Росії.

Науковий співробітник Чеської асоціації міжнародних справ Павло Гавлічек сказав, що на Бабіша менше тиснуть щодо ескалації антиєвропейської риторики, ніж на Орбана, який вперше за багато років стикнеться на майбутніх парламентських виборах з серйозним викликом своєму прем'єрству.

“Я думаю, що Бабіш тепер залишить руйнування політики ЄС Угорщині та Словаччині, прагматично залишаючись більше посередині”, – сказав Гавлічек.

Фото: EPA/UPG Віктор Орбан і Андрей Бабіш. Прага, 2021 рік

Почесного лідера “Motoristé sobě” звинувачують у расизмі та гомофобії

Бабіш очікує, що його уряд розпочне роботу в грудні, оскільки коаліції потрібно узгодити програму та розподіл міністерств.Однак ще до формування кабінету у коаліції вже виникли перші напруження: “Motoristé sobě” наполягають на призначенні їхнього почесного голови Філіпа Турека міністром закордонних справ, незважаючи на звинувачення в расизмі та гомофобії.

Чеська газета Deník N написала, що Турек нещодавно видалив старі дописи в соціальних мережах. В одному нібито використовувалися расистські образи на адресу колишнього президента США Барака Обами, а в іншому висміювалася ромська жінка, яка пережила підпал неонацистами у 2009 році. Не обговорюючи ці конкретні звинувачення, Турек сказав, що він став жертвою “маніпуляцій”, пов’язаних з його історією в соціальних мережах, та “політичної атаки”. Бабіш закликав Турека “переконати громадськість”, що він не расист.